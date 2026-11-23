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23.11.2026 06:31:29
Paxman Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Paxman Registered hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 102,9 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,9 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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