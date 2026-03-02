02.03.2026 06:31:29

Paxman Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Paxman Registered hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,38 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,640 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,62 Prozent auf 84,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Paxman Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,720 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,11 SEK je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 313,35 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 253,01 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
