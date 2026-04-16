PAXYS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PAXYS gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,170 PHP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei PAXYS ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,170 PHP in den Büchern gestanden.

PAXYS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Millionen PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,04 Millionen PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at