Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
09.01.2026 06:00:10
Pay politicians £1mn a year, says Ryanair boss O’Leary
Budget airline chief also talks about expansion plans, Trump and why the carrier does not ‘hate’ its passengersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!