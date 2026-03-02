RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
02.03.2026 17:14:38
Pay-TV-Vertrag von NFL und DAZN überraschend beendet
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen NFL-Fans müssen sich umstellen: Der Streaming-Dienst DAZN und die nordamerikanische Football-Liga haben ihren noch zwei Jahre laufenden Fünfjahresvertrag überraschend beendet. Entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur decken sich mit einem Bericht der "Sport Bild". Offiziell wollten sich weder NFL noch DAZN äußern.
DAZN hat bisher einzelne Spiele und die deutschsprachige Konferenz "ENDZN" gezeigt. Der Streaming-Dienst behält den sogenannten NFL Game Pass, den DAZN weltweit bis 2033 vertreibt. In diesem sind alle NFL-Einzelspiele mit US-Originalkommentar und die Konferenz "RedZone" enthalten. Ein großes Free-TV-Angebot gibt es bei RTL./jrz/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTL
|
17:14
|Pay-TV-Vertrag von NFL und DAZN überraschend beendet (dpa-AFX)
|
27.02.26
|RTL meldet geplante Sky-Übernahme bei EU-Kommission an (dpa-AFX)
|
25.02.26
|RTL-Aktie freundlich: Bislang keine Vereinbarung für Free-TV-Übertragung der Formel 1 (dpa-AFX)
|
23.02.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.02.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
03.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: ProSiebensat.1 lastet auf RTL - Publicis auf Mediensektor (dpa-AFX)