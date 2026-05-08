Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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08.05.2026 19:37:14
Pay Up, Gamers: Nintendo Slaps Price Hikes On Switch 2 Globally
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