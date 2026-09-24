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24.09.2026 06:31:28
Paychex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Paychex lud am 23.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Paychex 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Paychex im vergangenen Quartal 1,63 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paychex 1,54 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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