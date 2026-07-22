Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
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22.07.2026 21:46:17
Paychex CFO Sells 12% of His Common Shares With Stock Down 24% This Past Year
Chief Financial Officer Robert L. Schrader sold 2,600 shares of Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX) on July 20, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($115.09); post-transaction value based on July 20, 2026 market close ($115.20).Company OverviewContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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