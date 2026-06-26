|
26.06.2026 06:31:29
Paychex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Paychex hat am 24.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Paychex ein EPS von 0,820 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Milliarden USD ausgewiesen.
Paychex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,58 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,51 Milliarden USD gegenüber 5,57 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.