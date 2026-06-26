Paychex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Paychex hat am 24.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Paychex ein EPS von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Milliarden USD ausgewiesen.

Paychex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,58 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,51 Milliarden USD gegenüber 5,57 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at