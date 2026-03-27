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27.03.2026 06:31:29
Paychex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Paychex äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,81 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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