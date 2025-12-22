Paychex stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Paychex äußerte sich am 19.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,10 USD gegenüber 1,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,28 Prozent auf 1,56 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at