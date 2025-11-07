Paycom Software gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Paycom Software präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 493,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 451,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at