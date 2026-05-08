Paycom Software legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paycom Software hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 3,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paycom Software noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 571,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 530,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at