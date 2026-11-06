Paycom Software präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Paycom Software stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Paycom Software mit einem Umsatz von insgesamt 543,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at