Paycor HCM präsentierte Quartalsergebnisse

Paycor HCM präsentierte in der am 06.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Mit einem EPS von 0,110 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Paycor HCM mit 0,110 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paycor HCM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 122,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 99,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at