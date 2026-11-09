Paylocity Aktie
WKN DE: A1XE9W / ISIN: US70438V1061
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09.11.2026 15:40:22
Paylocity: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Paylocity (NASDAQ:PCTY) raised its full-year total revenue guidance by $30 million after beating first-quarter financial targets. The human capital management, or HCM, software provider is using artificial intelligence, or AI, to expand its platform into new operational categories. Three things management said stand out.
Paylocity is moving past basic administrative automation by launching specialized AI software, including Recruiting Optimizer, a tool that automates candidate outreach and interview scheduling. By charging premium rates for features that directly save clients' labor, the business increases average revenue per user (ARPU) while embedding more deeply into clients' operations.
Unlike competitors that sell insurance products directly to clients, Paylocity avoids competing with insurance brokers. That channel discipline keeps third-party brokers referring new clients, driving more than 25% of new business in the quarter.
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