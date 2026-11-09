Paylocity Aktie

Paylocity ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XE9W / ISIN: US70438V1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.11.2026 15:40:22

Paylocity: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its first-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Paylocity (NASDAQ:PCTY) raised its full-year total revenue guidance by $30 million after beating first-quarter financial targets. The human capital management, or HCM, software provider is using artificial intelligence, or AI, to expand its platform into new operational categories. Three things management said stand out.

Paylocity is moving past basic administrative automation by launching specialized AI software, including Recruiting Optimizer, a tool that automates candidate outreach and interview scheduling. By charging premium rates for features that directly save clients' labor, the business increases average revenue per user (ARPU) while embedding more deeply into clients' operations.

Unlike competitors that sell insurance products directly to clients, Paylocity avoids competing with insurance brokers. That channel discipline keeps third-party brokers referring new clients, driving more than 25% of new business in the quarter.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Paylocity Holding Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Paylocity Holding Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Paylocity Holding Corp 161,00 8,78% Paylocity Holding Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen