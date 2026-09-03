Paylocity Aktie
WKN DE: A1XE9W / ISIN: US70438V1061
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03.09.2026 15:25:01
Paylocity CEO Williams Sells 12,000 Shares for $1.8 Million
Toby J. Williams, President and CEO of Paylocity Holding(NASDAQ:PCTY), reported the sale of 12,000 shares of common stock on Aug. 14, 2026, for approximately $1.8 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($148.52); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($148.28).Paylocity is a leading provider of cloud-based HCM and payroll solutions with a market capitalization of $8.2 billion and TTM revenues of $1.8 billion. The company maintains a strong competitive position through its integrated technology platform that consolidates payroll, tax, benefits, and workforce management functions, enabling clients to reduce operational complexity and improve compliance. Paylocity's recurring subscription model and expanding customer base demonstrate the durability of its business model within the enterprise software sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Paylocity Holding Corp
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Paylocity stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Paylocity stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Paylocity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Paylocity Holding Corp
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Aktien in diesem Artikel
|Paylocity Holding Corp
|133,00
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