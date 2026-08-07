Paylocity stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paylocity hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paylocity 0,860 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 444,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Paylocity einen Umsatz von 400,7 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,92 USD. Im letzten Jahr hatte Paylocity einen Gewinn von 4,02 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,04 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at