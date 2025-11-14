Payment Data Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Payment Data Systems hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at