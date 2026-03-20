Payment Data Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Payment Data Systems hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 22,2 Millionen USD gegenüber 20,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Payment Data Systems hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 85,39 Millionen USD gegenüber 82,93 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at