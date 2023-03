Payment Data Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Payment Data Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,7 Millionen USD ausgewiesen.

Payment Data Systems hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 69,43 Millionen USD, während im Vorjahr 61,94 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,290 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 69,55 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at