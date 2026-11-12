Payment Data Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Payment Data Systems ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Payment Data Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Payment Data Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at