|
12.11.2026 06:31:28
Payment Data Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Payment Data Systems ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Payment Data Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.
Payment Data Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!