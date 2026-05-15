Payment Data Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Payment Data Systems lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 22,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at