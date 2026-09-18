Payment Giant Visa Is Doubling Down on Stablecoins. Here's What Crypto Investors Need to Know.

Back in 2021, banks treated crypto like radioactive waste. Fast forward to 2026, and financial giant Visa (NYSE: V) isn't just dipping a toe in -- it's basically cannonballing into the deep end of the stablecoin pool.

Here's what Visa has done recently, and why it's huge for anyone holding crypto.

In July, Visa introduced the Visa Stablecoin Platform (VSP). Think of it as a plug-and-play stablecoin toolkit for traditional banks and fintechs.

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