Paymentus: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Paymentus (NYSE:PAY) reported record quarterly revenue of $372.2 million, up 19.8% year over year. The electronic bill payment provider is expanding operational leverage while scaling a long-term backlog of enterprise clients. Three key takeaways from the call stand out for long-term investors.

Management outlined a trajectory to reach $2 billion in combined revenue and backlog, which represents committed customer contracts waiting for implementation. The path there combines pipeline conversion rates with expansion across existing billers.

The company secured its first major deal to monetize interchange, the processing fees paid during card transactions. That marks the beginning of a shift, turning what has been the company's largest operational cost center into a fee-earning revenue stream.

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