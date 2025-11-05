Paymentus A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Paymentus A hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Paymentus A 0,110 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 310,7 Millionen USD – ein Plus von 34,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paymentus A 231,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at