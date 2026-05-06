Paymentus A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Paymentus A lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 358,4 Millionen USD gegenüber 275,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at