Paymentus A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paymentus A hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 360,7 Millionen USD gegenüber 280,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at