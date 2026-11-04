Paymentus A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Paymentus A präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Paymentus A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 372,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Paymentus A 310,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at