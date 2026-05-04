Paymentus Holdings, Inc. Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Paymentus Holdings, Inc. (PAY) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $20.881 million, or $0.16 per share. This compares with $13.813 million, or $0.11 per share, last year.

Excluding items, Paymentus Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $26.911 million or $0.21 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 30.2% to $358.441 million from $275.235 million last year.

Paymentus Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.881 Mln. vs. $13.813 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.11 last year. -Revenue: $358.441 Mln vs. $275.235 Mln last year.