VeriFone Systems Aktie
WKN: A0EADN / ISIN: US92342Y1091
|
04.05.2026 22:23:45
Paymentus Holdings, Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Paymentus Holdings, Inc. (PAY) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $20.881 million, or $0.16 per share. This compares with $13.813 million, or $0.11 per share, last year.
Excluding items, Paymentus Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $26.911 million or $0.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.2% to $358.441 million from $275.235 million last year.
Paymentus Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.881 Mln. vs. $13.813 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.11 last year. -Revenue: $358.441 Mln vs. $275.235 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriFone Systems Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu VeriFone Systems Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.