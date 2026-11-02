Paymentus Holdings, Inc. Reports Increase In Q3 Income

(RTTNews) - Paymentus Holdings, Inc. (PAY) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $27.480 million, or $0.21 per share. This compares with $17.744 million, or $0.14 per share, last year.

Excluding items, Paymentus Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $33.118 million or $0.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 76.6% to $372.175 million from $210.737 million last year.

Paymentus Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $27.480 Mln. vs. $17.744 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.14 last year. -Revenue: $372.175 Mln vs. $210.737 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 373 M To $ 378 M Full year revenue guidance: $ 1.464 B To $ 1.469 B