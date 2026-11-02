VeriFone Systems Aktie
WKN: A0EADN / ISIN: US92342Y1091
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02.11.2026 22:16:37
Paymentus Holdings, Inc. Reports Increase In Q3 Income
(RTTNews) - Paymentus Holdings, Inc. (PAY) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $27.480 million, or $0.21 per share. This compares with $17.744 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, Paymentus Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $33.118 million or $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 76.6% to $372.175 million from $210.737 million last year.
Paymentus Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $27.480 Mln. vs. $17.744 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.14 last year. -Revenue: $372.175 Mln vs. $210.737 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 373 M To $ 378 M Full year revenue guidance: $ 1.464 B To $ 1.469 B
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