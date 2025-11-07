Payoneer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Payoneer lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 270,9 Millionen USD gegenüber 248,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at