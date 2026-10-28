eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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28.10.2026 05:25:49
PayPal: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, PayPal (NASDAQ:PYPL) raised its full-year transaction margin dollar guidance to $15.7 billion as cost discipline takes hold. The company is leaning into higher-margin financial services to diversify beyond payment processing. That strategy creates clear long-term leverage if execution holds up. Three things management said stand out.
Expanding into credit, debit, buy now, pay later (BNPL), and installment loan options lets the company capture more revenue per user while broadening its client offerings beyond checkout.
Management lowered operating expenses by paring corporate roles and simplifying internal management layers. Those savings fund product investments without blowing out budgets.
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