Stripe Aktie
WKN DE: ASTR77 / ISIN: NET0000STR77
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28.08.2026 07:33:00
PayPal: Advent und Stripe haben Übernahmeversuch angeblich aufgegeben
Für mehr als 50 Milliarden US-Dollar wollten Advent und Stripe PayPal übernehmen, dort fand man das zu wenig. Nun wurde das Vorhaben angeblich abgeblasen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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