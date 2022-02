Paypal: Autsch! Aktie knickt nach schwachen Zahlen 11 Prozent ein

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nachdem Alphabet kurz nach Börsenschluss in den USA starke Zahlen gemeldet hat, präsentierte auch Paypal sein Zahlenwerk. Und das kann die Anleger nicht begeistern. Die Aktie knickt im nachbörslichen Handel elf Prozent ein.Der Gewinn je Aktie für das vierte Quartal lag noch in etwa im Rahmen der Analystenschätzungen. Der Konzern meldete 1,11 Dollar je Aktie im Vergleich zu 1,12 Dollar je Aktie, die Analysten erwartet hatten. Der Umsatz lag sogar über den Schätzungen der Experten. Paypal konnte 6,92 Milliarden Dollar erlösen, Analysten schätzten 6,87 Milliarden Dollar.Doch die eigentliche Enttäuschung war die Prognose für das erste Quartal des laufenden Jahres. Hier gingen Analysten bislang davon aus, dass Paypal 1,16 Dollar je Aktie erzielen wird. Doch der Konzern selbst revidierte dieses Ziel auf 0,87 Dollar je Aktie. Das sorgte für einen nachbörslichen Kursrutsch.DER AKTIONÄR warnte jüngst ob des angeschlagenen Chartbildes davor, bei Paypal in das fallende Messer zu greifen. Das Chartbild war angeschlagen.