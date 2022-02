Paypal: Rebound oder Totalschaden? Hier fällt die Entscheidung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach dem Zahlen-Schock in der Vorwoche bleibt die Paypal -Aktie im Abwärtsstrudel. Zwar lässt das Tempo der Talfahrt nach. Am Montag ist sie jedoch weitere 3,7 Prozent tiefer aus dem US-Handel gegangen und dabei auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Sie steht nun unmittelbar an einer extrem wichtigen Unterstützung.