Paypal: So schlimm kann es jetzt werden

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Paypal -Aktie kommt nicht zur Ruhe und ist weiter auf Talfahrt. Das aktuelle Umfeld aus Zinsangst, Abverkauf bei Tech-Aktien und langsameres Wachstum drückt mächtig auf die Stimmung der Anleger. Die heutige Fed-Sitzung könnte dabei für weiteren Abwärtsdruck sorgen. Jetzt kommt es auf diese Marken an.Seit dem Rekordhoch im Sommer 2021 bei 310 Dollar hat sich die Paypal-Aktie mittlerweile halbiert. Der Stabilisierungsversuch in der massiven Support-Zone zwischen 180 bis 200 Dollar zog sich über sechs Wochen und scheiterte am Ende dennoch. In der laufenden Handelswoche fiel der Kurs bis an die Unterstützung bei 153 Dollar. Damit notiert das Wertpapier so tief wie seit Juni 2020 nicht mehr.Von diesem Punkt aus vollzog sich eine leichte Erholung und am heutigen Mittwoch wird die Aktie sogar vorbörslich mit einem Kursaufschlag von rund 2,5 Prozent taxiert. Die psychologisch wichtigen 150-Dollar-Marke stellt aktuell eine starke Unterstützung dar und etwas tiefer, bei rund 140 Dollar, steht der nächste Support bereit. Spätestens an diesem Punkt ist mit einer ersten Gegenbewegung zu rechnen.