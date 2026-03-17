Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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17.03.2026 09:13:00
PayPal: Verknüpfung mit Google-Wallet ab Ende März vorbei
PayPal kündigt das Ende der Verknüpfung mit Google Wallet an. Insbesondere für Sparkassen-Kunden mit Smartwatch wird das ein Problem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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