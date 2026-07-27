eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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27.07.2026 20:38:20
PayPal Acquisition Rumors: Is the Stock Still a Buy?
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Jeff Santoro talk about the latest acquisition news around PayPal (NASDAQ: PYPL), what they think will happen, and whether the shares are still a buy even with the rumors flying around*Stock prices used were from the afternoon of Jul. 17, 2025. The video was published on Jul. 27, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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