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PayPal Aktie

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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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Bilanz präsentiert 28.07.2026 17:08:00

PayPal-Aktie steigt: Gewinn geht zurück, bleibt aber über den Erwartungen

PayPal-Aktie steigt: Gewinn geht zurück, bleibt aber über den Erwartungen

PayPal hat am Dienstag vor Start an den US-Börsen seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgestellt. So schnitt der Zahlungsdienstleister ab.

PayPal hat heute die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert. Beim Gewinn je Aktie (EPS) meldete der Zahlungsdienstleister 1,38 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein EPS von 1,28 US-Dollar. Im Vergleich dazu hatte PayPal ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar verzeichnet.

Der Quartalsumsatz des Unternehmens belief sich auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Erwartungen der Experten im Vorfeld auf 8,47 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte PayPal 8,288 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im Handel zeitweise 4,05 Prozent höher bei 58,34 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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