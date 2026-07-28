PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Bilanz präsentiert
|
28.07.2026 17:08:00
PayPal-Aktie steigt: Gewinn geht zurück, bleibt aber über den Erwartungen
PayPal hat heute die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert. Beim Gewinn je Aktie (EPS) meldete der Zahlungsdienstleister 1,38 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein EPS von 1,28 US-Dollar. Im Vergleich dazu hatte PayPal ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar verzeichnet.
Der Quartalsumsatz des Unternehmens belief sich auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Erwartungen der Experten im Vorfeld auf 8,47 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte PayPal 8,288 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im Handel zeitweise 4,05 Prozent höher bei 58,34 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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