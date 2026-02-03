PayPal Aktie

WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

Bilanz im Fokus 03.02.2026 13:12:30

PayPal-Aktie tiefrot: Gewinn besser als erwartet, Umsatz enttäuscht

PayPal-Aktie tiefrot: Gewinn besser als erwartet, Umsatz enttäuscht

Der Zahlungsdienstleister PayPal hat seine Bücher geöffnet und die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr präsentiert.

Im vierten Quartal lief es für PayPal auf Ergebnisseite besser als erwartet: Der Gewinn je Aktie lag mit 1,53 US-Dollar über den Analystenschätzungen von 1,29 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vorjahreszeitraum hatte PayPal hier noch ein EPS von 1,11 US-Dollar verzeichnet.

Der Quartalsumsatz verbesserte sich daneben von 8,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 8,7 Milliarden US-Dollar. Experten hatten zuvor einen Umsatz von 8,79 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im Gesamtjahr verdiente PayPal 5,41 US-Dollar je Aktie und damit mehr als im Vorjahr (3,99 US-Dollar je Aktie). Analysten hatten für das Geschäftsjahr 2025 indes einen Gewinnsprung auf 5,36 US-Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz lag bei 33,2 Milliarden US-Dollar nach 31,79 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und Erwartungen von 33,27 Milliarden US-Dollar.

Die PayPal-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 12,10 Prozent tiefer bei 45,92 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

