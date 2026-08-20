eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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20.08.2026 17:32:00
PayPal-Alternative: dm führt Wero im Onlineshop ein
Ab dem 25. August kann man im Onlineshop der Drogeriekette dm mit dem EU-Bezahldienst Wero zahlen. dm-Finanzchef Martin Dallmeier sieht Potenzial für Wero.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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