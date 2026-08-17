eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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17.08.2026 07:44:00
PayPal-Alternative: Gut zwei Drittel der Deutschen kennen Wero noch immer nicht
Die PayPal-Alternative Wero hat zuletzt einige wichtige Meilensteine absolviert. Trotzdem ist der Bezahldienst den meisten Deutschen weiterhin unbekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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