PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
06.11.2025 09:31:00
PayPal-Alternative Wero bei erstem Händler für Online-Einkäufe verfügbar
Der europäische Bezahldienst Wero ist für Online-Einkäufe verfügbar. Jedoch noch nicht für alle Kunden und bei zunächst nur einem Onlinehändler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
