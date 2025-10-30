PayPal: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PayPal präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 216,22 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 116,44 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7 394,70 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11 199,77 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at