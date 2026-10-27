PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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27.10.2026 13:41:00
PayPal Cuts Thousands of Jobs, Bets on AI and Lifts Profit Outlook
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Nachrichten zu PayPal Inc
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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26.10.26
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26.10.26
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26.10.26
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26.10.26
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26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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26.10.26
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26.10.26
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