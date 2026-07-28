PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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28.07.2026 13:41:00
PayPal delivers an earnings beat — and suggests it’s not against a merger deal
PayPal is showing progress on some metrics as a standalone company, but Wall Street is preoccupied with its deal prospects following recent news.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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