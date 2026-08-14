eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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14.08.2026 19:05:00
PayPal Grows Its Volume Every Year. Here's Why the Stock Doesn't Always Follow.
At a high level, PayPal (NASDAQ: PYPL) has the characteristics of a successful business. Its 228 million monthly active users consist of merchants and individuals, supporting a global network effect. Analysts expect it will generate $6 billion in free cash flow in 2026 on $34.7 billion in revenue. And the company is a leading force in digital payments, having been in business for more than two decades.Perhaps no metric demonstrates its success more than total payment volume (TPV), which rose 10% year over year in Q2 (ended June 30) to $486 billion. This key figure keeps rising every year.But the fintech stock remains a wildly disappointing investment. It's trading down 81% from its 2021 peak (as of Aug. 12). Here's what might be causing this losing streak.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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