PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
03.02.2026 13:09:50
PayPal Holdings, Inc. Reveals Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - PayPal Holdings, Inc. (PYPL) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $1.437 billion, or $1.53 per share. This compares with $1.121 billion, or $1.11 per share, last year.
Excluding items, PayPal Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $1.155 billion or $1.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.7% to $8.676 billion from $8.366 billion last year.
PayPal Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.437 Bln. vs. $1.121 Bln. last year. -EPS: $1.53 vs. $1.11 last year. -Revenue: $8.676 Bln vs. $8.366 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.33
