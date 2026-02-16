PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
16.02.2026 15:00:00
PayPal im stationären Handel: 7,6 Millionen registrierte Nutzer in Deutschland
PayPal scheint mit kontaktlosem Bezahlen im stationären Handel erfolgreich zu sein. Erste Zahlen seit dem Start im Mai 2025 liegen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
